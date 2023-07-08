Во Франции раскритиковали Зеленского за планы покупки реакторов РФ у Болгарии

18:30 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо выступил с критикой планов президента Украины Владимира Зеленского заключить сделку с Болгарией на передачу оборудования с двух российских реакторов АЭС «Белене» украинской компании «Энергоатом». Об этом он написал в субботу в Twitter.

«Пока Франция и ЕС стреляют себе в ногу, вводя антироссийские санкции, Украина Зеленского покупает российские атомные реакторы, да еще за наши деньги! Когда уже кончится эта шутка?!» — написал он. К записи политик прикрепил снимок экрана с соответствующей статьей портала Euractiv.

По его данным, украинский президент в ходе недавнего визита в Софию обсуждал «безопасность энергетического рынка» с премьер-министром Болгарии Николаем Денковым. И хотя сам Зеленский не уточнил, о чем шла речь, портал со ссылкой на болгарского премьера сообщил, что страны «начали серьезные переговоры об использовании оборудования с АЭС „Белене“ на одной из электростанций Украины». По его данным, 6 июля болгарские парламентарии дали зеленый свет правительству для начала переговоров с Киевом, которые должны продлиться до 30 дней.

Как поясняет Euractiv, болгарские власти отказались от использования реакторов, поскольку оказались не в состоянии покрыть их стоимость, а после начала конфликта на Украине их строительство было заморожено. Стоимость оборудования, которое Болгария приобрела у российского «Атомстройэкспорта» в 2017 году, составит 600 млн евро. Чтобы облегчить Украине покупку, Еврокомиссия подтвердила 6 июля готовность одобрить финансирование потенциальной сделки из средств, которые ЕС уже отправляет в качестве финансовой помощи Киеву, утверждает портал. Он также напоминает, что в 2023 году ЕС одобрил помощь Украине в размере 1,5 млрд евро в месяц.