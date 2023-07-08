ФРГ требуется 1 млн мигрантов для борьбы с нехваткой квалифицированных кадров — эксперт
19:00 08.07.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Президент Института мировой экономики (IfW, Киль) Мориц Шуларик полагает, что Германии требуется один миллион мигрантов для решения проблемы нехватки квалифицированных рабочих. Свою точку зрения он высказал в субботу газете «Райнише пост».
«Нашим самым большим конкурентным недостатком являются не корпоративные налоги, а нехватка квалифицированных кадров и демография. Нам нужен миллион мигрантов», — сказал Шуларик. Для этого, по его словам, в стране должна быть соответствующая открытость. «Это была бы самая важная структурная реформа. Это требует мужества для перемен», — подчеркнул экономист. «Кроме того, нам необходимо расширить систему дошкольного образования, чтобы матери оставались на рынке труда», — резюмировал он.
Ранее член экономического совета при правительстве ФРГ Моника Шнитцер в интервью газете «Зюддойче цайтунг» заявила, что Германии из-за демографических проблем требуется около 1,5 млн приезжих в год для функционирования экономики на желаемом уровне. При этом, по ее мнению, необязательно требовать хорошее знание немецкого языка от всех соискателей, поскольку для некоторых вакансий этого не нужно.
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