Украинцы не будут соревноваться с россиянами и белорусами на чемпионате мира по фехтованию
19:30 08.07.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Украинские фехтовальщики не примут участия в дисциплинах чемпионата мира в Милане, в которых будут представлены российские и белорусские спортсмены. Об этом в субботу сообщил портал Tribuna.com со ссылкой на главу Федерации фехтования Украины Михаила Ильяшева.
Россияне и белорусы примут участие в соревнованиях в качестве индивидуальных нейтральных спортсменов. На турнир заявлены шпажистки Яна Бекмурзова и Полина Хаертдинова, саблистки Алена Лисина и Анна Смирнова, рапиристка Лейла Пириева, шпажисты Вадим Анохин и Артем Саркисян. Также для участия в турнире заявлена белорусская шпажистка Марианна Марусенко.
Украинские спортсмены будут представлены в командных соревнованиях, принимать участие в которых россияне и белорусы не имеют права. Также они выступят в мужских соревнованиях по сабле и рапире, где нет российских и белорусских фехтовальщиков.
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