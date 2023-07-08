ВС США утверждают, что истребители РФ третий день «преследуют» американские БПЛА в Сирии

20:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Американские военно-воздушные силы утверждают, что российские истребители третий день подряд якобы совершают небезопасные маневры в отношении беспилотных летательных аппаратов США MQ-9 Reaper, выполняющих операции против террористической группировки «Исламское государство» (запрещена в РФ) в Сирии. Об этом говорится в заявлении командующего Центрального командования Вооруженных сил США (СЕНТКОМ) генерал-лейтенанта Алексуса Гринкевича.

Он утверждает, что в пятницу «три беспилотника MQ-9 в очередной раз подверглись преследованиям со стороны российских истребителей над Сирией». По его словам, истребители РФ якобы совершили 18 «непрофессиональных маневров» в непосредственной близости от американских БПЛА.

Ранее ВС США сообщили об инцидентах с российскими самолетами и американскими БПЛА, которые, как утверждается, произошли 5 и 6 июля. Пентагон опубликовал две видеозаписи, на которых зафиксировано якобы совершение действий истребителей РФ в отношении MQ-9 Reaper.