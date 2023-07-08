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Зеленский заявил, что возвращается на Украину вместе с командирами нацбатальона «Азов»

20:30 08.07.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Украинский президент Владимир Зеленский заявил, что возвращается на Украину вместе с находившимися в Турции пятью командирами нацбатальона «Азов» (запрещен в РФ и признан террористической организацией).

На видео, размещенном в телеграм-канале главы государства, Зеленский и глава офиса президента Андрей Ермак встречают украинских военных в аэропорту и вместе с ними садятся в самолет. «Возвращаемся домой из Турции», — написал президент Украины.

Президент Турции Тайип Эрдоган сообщил 22 сентября, что в страну были доставлены более 200 человек после обмена пленными между РФ и Украиной. Ранее занимавший тогда пост главы ДНР Денис Пушилин проинформировал, что в рамках обмена Киев освободил 55 военных союзных сил, в том числе четырех рядовых ДНР и одного ефрейтора ЛНР. Кроме того, Киев передал украинского политика Виктора Медведчука. Украине были возвращены 215 человек, в том числе представители украинских националистических батальонов.

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