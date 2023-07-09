Позиция Франции может помешать открытию офиса НАТО в Японии

09:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Осуществление плана по открытию офиса НАТО в Японии становится затруднительным из-за позиции властей Франции, которые не поддерживают эту инициативу. Соответствующее мнение в воскресенье озвучил японский телеканал NHK.

Телеканал основывает свою оценку на словах неназванного представителя Елисейского дворца, который 7 июля сообщил журналистам, что зоной деятельности альянса является Североатлантический регион, в связи с чем Париж не одобряет открытие офиса. Он также заявил, что президент Франции Эмманюэль Макрон «четко озвучил эту позицию генсеку НАТО Йенсу Столтенбергу». Между тем открытие офиса альянса в Японии потребует единогласного одобрения со стороны всех членов НАТО, отмечает NHK.