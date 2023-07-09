Температура воздуха в Москве в ночь на 10 июля может упасть более, чем на 10 градусов
09:09 09.07.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Днем в столице будет от 23 до 25 градусов тепла, ночью столбики термометров могут опуститься до 13 градусов. Ветер северный, северо-западный, 6-11 м/с. Атмосферное давление составит 745 мм ртутного столба.
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