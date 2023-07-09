0
0
30
НОВОСТИ

Температура воздуха в Москве в ночь на 10 июля может упасть более, чем на 10 градусов

09:09 09.07.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Погода преимущественно без осадков, переменная облачность и температура воздуха до плюс 25 градусов ожидаются в Москве в воскресенье, сообщается на сайте Гидрометцентра России.

Днем в столице будет от 23 до 25 градусов тепла, ночью столбики термометров могут опуститься до 13 градусов. Ветер северный, северо-западный, 6-11 м/с. Атмосферное давление составит 745 мм ртутного столба.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

09:00 09.07.2023
Позиция Франции может помешать открытию офиса НАТО в Японии
0
26
11:30 08.07.2023
Шойгу проверил организацию боевой подготовки военнослужащих формируемых частей
0
197
10:30 08.07.2023
Взрывы прозвучали в Кривом Роге и Днепре
0
213
09:30 08.07.2023
ПВО сбила два беспилотника в Воронежской области - губернатор
0
197
16:12 07.07.2023
НАТО хочет развернуть 300 тысяч военных в Европе в высокой степени готовности
0
294
14:32 07.07.2023
Чехия передаст Украине боевые вертолеты и боеприпасы — премьер
0
307
12:05 07.07.2023
ВС США утверждают, что истребители РФ второй день подряд «мешают» БПЛА США в Сирии
0
311
11:05 07.07.2023
Программа стелс-корветов проекта 20386 для ВМФ России будет закрыта — источник
0
326
09:32 07.07.2023
Российские военные захватили британскую ракету Storm Shadow.
0
333
09:05 07.07.2023
ВС Украины несут большие потери под Артемовском и Соледаром - Марочко
0
328

Возврат к списку