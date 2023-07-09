Австрия не собирается отказываться от закупок российского газа - OMV

09:13 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Глава австрийского нефтегазового концерна OMV (О-эм-фау) Альфред Штерн заявил, что компания продолжит закупать российский газ по долгосрочному контракту, несмотря на санкции.

«До тех пор, пока „Газпром“ будет поставлять [газ], мы продолжим получать эти объемы от „Газпрома“, — приводит слова Штерна газета Financial Times в воскресенье. Глава OMV отметил, что у концерна есть возможность закупать газ из любого источника до тех пор, пока он является „юридически приемлемым“, а „устранение некоторых источников <…> приведет к росту цен“.