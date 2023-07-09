Украина призналась в совершении теракта на Крымском мосту 8 октября 2022 года

09:15 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Украина нанесла удар по Крымскому мосту в октябре прошлого года. Об этом заявила заместитель министра обороны страны Анна Маляр.

«273 дня как нанесли первый удар по Крымскому мосту, чтобы нарушить россиянам логистику», — написала она в телеграм-канале, подводя итоги 500 дней российской специальной военной операции для киевского режима.

27 мая глава Службы безопасности Украины Василий Малюк косвенно подтвердил ответственность спецслужбы за подрыв Крымского моста.

8 октября 2022 года на Крымском мосту был подорван грузовик. В результате инцидента погибли четыре человека, обрушились два пролета автомобильной части моста, идущей в сторону полуострова.