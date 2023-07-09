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Италию беспокоит обстановка на южных границах НАТО

10:30 09.07.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Италия на предстоящем саммите НАТО в Вильнюсе намерена, наряду с вопросом о процессе вступления Украины в НАТО, поставить вопрос о безопасности южных рубежей. Об этом сообщил вице-премьер, министр иностранных дел Италии Антонио Таяни в опубликованном в воскресенье в газете Il Messaggero интервью.

«Мы хотим привлечь внимание к южным рубежам», — сказал он. В том числе министр перечислил такие проблемы, как терроризм, исходящий от группировки «Исламское государство» (ИГ, запрещена в РФ), незаконная перевозка людей, торговля оружием и наркотиками, пиратство. «Есть множество исходящих из Средиземноморского региона и из Африки угроз европейской безопасности, и НАТО не может их игнорировать», — подчеркнул Таяни.

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