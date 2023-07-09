0
0
72
НОВОСТИ

Большинство граждан ФРГ недовольны работой правительства Шольца - опрос

11:22 09.07.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Рейтинг правящей в Германии коалиции «Светофор» (Социал-демократическая партия Германии, «зеленые» и Свободная демократическая партия) достиг самого низкого значения с момента прихода к власти. Об этом свидетельствуют опубликованные в воскресенье результаты опроса, проведенного социологическим институтом INSA («Инса») по заказу газеты «Бильд ам зонтаг».'

По данным исследования, 70% респондентов недовольны работой нынешнего правительства. При этом лишь 23% удовлетворены деятельностью коалиции. Наиболее довольны работой кабмина сторонники «зеленых» (56%). Среди сторонников партии канцлера ФРГ Олафа Шольца (СДПГ) удовлетворен только каждый второй, избиратели СвДП также недовольны деятельностью правительства.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

11:47 09.07.2023
Будущие контрактники в Москве рассказали, почему готовы пойти на СВО
0
106
10:30 09.07.2023
Италию беспокоит обстановка на южных границах НАТО
0
242
10:18 09.07.2023
Саммиту НАТО стоит обратить основное внимание на безопасность ЗАЭС - Захарова
0
235
09:15 09.07.2023
Украина призналась в совершении теракта на Крымском мосту 8 октября 2022 года
0
326
09:13 09.07.2023
Австрия не собирается отказываться от закупок российского газа - OMV
0
317
09:09 09.07.2023
Температура воздуха в Москве в ночь на 10 июля может упасть более, чем на 10 градусов
0
311
09:00 09.07.2023
Позиция Франции может помешать открытию офиса НАТО в Японии
0
294
21:00 08.07.2023
Россия никому не позволит «отменить» ее ценности — Медведев
0
1054
20:30 08.07.2023
Зеленский заявил, что возвращается на Украину вместе с командирами нацбатальона «Азов»
0
1078
20:00 08.07.2023
ВС США утверждают, что истребители РФ третий день «преследуют» американские БПЛА в Сирии
0
972

Возврат к списку