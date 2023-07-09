Большинство граждан ФРГ недовольны работой правительства Шольца - опрос

11:22 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Рейтинг правящей в Германии коалиции «Светофор» (Социал-демократическая партия Германии, «зеленые» и Свободная демократическая партия) достиг самого низкого значения с момента прихода к власти. Об этом свидетельствуют опубликованные в воскресенье результаты опроса, проведенного социологическим институтом INSA («Инса») по заказу газеты «Бильд ам зонтаг».'

По данным исследования, 70% респондентов недовольны работой нынешнего правительства. При этом лишь 23% удовлетворены деятельностью коалиции. Наиболее довольны работой кабмина сторонники «зеленых» (56%). Среди сторонников партии канцлера ФРГ Олафа Шольца (СДПГ) удовлетворен только каждый второй, избиратели СвДП также недовольны деятельностью правительства.