Большинство граждан ФРГ недовольны работой правительства Шольца - опрос
11:22 09.07.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
По данным исследования, 70% респондентов недовольны работой нынешнего правительства. При этом лишь 23% удовлетворены деятельностью коалиции. Наиболее довольны работой кабмина сторонники «зеленых» (56%). Среди сторонников партии канцлера ФРГ Олафа Шольца (СДПГ) удовлетворен только каждый второй, избиратели СвДП также недовольны деятельностью правительства.
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