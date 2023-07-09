Силы ПВО сбили в районе Керчи крылатую ракету
13:11 09.07.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
«В районе Керчи силами ПВО сбита крылатая ракета. Повреждений и пострадавших нет», — написал Аксенов. Он также попросил жителей соблюдать спокойствие и доверять только проверенным источникам информации.
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