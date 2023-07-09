Силы ПВО сбили в районе Керчи крылатую ракету

13:11 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Силами ПВО в районе Керчи была сбита крылатая ракета. Об этом сообщил в своем телеграм-канале в воскресенье глава Крыма Сергей Аксенов.

«В районе Керчи силами ПВО сбита крылатая ракета. Повреждений и пострадавших нет», — написал Аксенов. Он также попросил жителей соблюдать спокойствие и доверять только проверенным источникам информации.