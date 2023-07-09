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НОВОСТИ

За последние сутки ВСУ пытались наступать по трем направлениям – МО РФ

15:11 09.07.2023 Источник: Интерфакс

Минобороны РФ сообщило, что в течение прошедших суток вооруженные силы Украины предпринимали попытки наступательных действий на донецком, южно-донецком и красно-лиманском направлениях, атаки отбиты.

"На донецком направлении грамотными действиями подразделений "Южной" группировки войск, ударами авиации и огнем артиллерии, успешно отражены атаки противника в районах населенных пунктов Белогоровка, Опытное, Первомайское и Северное Донецкой народной республики", - сообщил официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков на брифинге в воскресенье.

Представитель ведомства сообщил, что на южно-донецком и запорожском направлениях отражены атаки противника в районах населенных пунктов Работино, Новоданиловка и Малая Токмачка Запорожской области.

По данным Минобороны РФ, на красно-лиманском направлении отражены атаки подразделений 21-й, 63-й и 66-й механизированных бригад ВСУ в районах населенных пунктов Торское Донецкой народной республики, Нововодяное и Невское Луганской народной республики.

"На херсонском направлении в результате огневого поражения за сутки уничтожено до 60 украинских военнослужащих, один танк, восемь автомобилей, самоходная гаубица "Гвоздика", а также артиллерийская система М777 производства США", - заявил Конашенков.

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