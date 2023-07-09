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В Портофино появится улица Берлускони

17:40 09.07.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Первая улица, названная в честь умершего в июне бывшего премьера Италии Сильвио Берлускони, появится в курортном городе Портофино на Лигурийском побережье.

Как сообщило в воскресенье издание Il Secolo XIX, соответствующее решение было принято на заседании городского совета, который определил и месторасположение новой пешеходной улицы. Церемония присвоения улице имени Берлускони состоится 29 сентября, в день рождения политика, когда ему исполнилось бы 87 лет. Как отмечается, городские власти должны обратиться в префектуру Генуи, чтобы получить разрешение не следовать принятой норме, предусматривающей наименования в память о людях лишь спустя 10 лет после смерти. Ранее именно на эту норму сослался мэр Милана Джузеппе Сала, ответив отказом на предложение сразу назвать одну из улиц в честь Берлускони в его родном городе. Инициативу Портофино, куда любил приезжать и сам Берлускони, и где находится вилла его сына Пьер Сильвио, уже поддержал губернатор области Лигурия Джованни Тоти, в прошлом соратник экс-премьера.

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