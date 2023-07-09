Штайнмайер видит обеспечение безопасности Европы без России
18:00 09.07.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Штайнмайер заявил в интервью телеканалу ZDF, выдержки из которого опубликованы в воскресенье, что не только Германия, но и США и многие другие страны пытались создать в Европе архитектуру безопасности, включающую Россию. «В итоге это не сработало. Мы тоже не смогли этого сделать», — сказал президент ФРГ. Теперь, по его словам, «из этого необходимо сделать выводы на будущее». «И это, к сожалению, означает, что безопасность в Европе в будущем больше не будет общей безопасностью с Россией, но мы будем защищать друг друга — с огромными расходами на наши оборонные бюджеты, чтобы организовать лучшую защиту для Европы, для альянса и лучшую защиту для нашего собственного населения в Германии», — констатировал Штайнмайер.
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