Столтенберг предложил обсудить применение 5-й статьи НАТО, если будет нападение на сейчас подконтрольные Киеву территории

18:40 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Бывший генеральный секретарь Североатлантического альянса Андерс Фог Расмуссен не исключил принятия Украины в НАТО «частями». Свою точку зрения он изложил в опубликованном в воскресенье интервью редакционному объединению «Редакционснетцверк Дойчланд» (Redaktionsnetzwerk Deutschland, RND) в преддверии саммита альянса, который пройдет в Вильнюсе 11–12 июля.

«Конечно, все это сложно, и в конечном итоге все зависит от решений Украины, но, во всяком случае, это не невозможно», — сказал Расмуссен, отвечая на вопрос, считает ли он возможным, чтобы в НАТО могли быть включены только части Украины, такие как Западная Украина. «И это может оказать стабилизирующее воздействие на всю Европу. Вспомните вступление Западной Германии в НАТО в 1955 году», — продолжил бывший генсек альянса.

При этом он признал, что «отличий много, но возможны и параллели». «Например, можно было бы договориться о том, чтобы обязательства по оказанию помощи в соответствии со статьей 5 Договора НАТО будут выполняться только в случае нападения на те части украинской территории, где правительство в Киеве в настоящее время осуществляет фактическую юрисдикцию», — пояснил Расмуссен.