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В правительстве Зеленского пока не понимают, надо ему ехать на саммит НАТО

20:00 09.07.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент Украины Владимир Зеленский пока не принял окончательное решение о поездке в Вильнюс на саммит НАТО. Об этом заявила вице-премьер-министр по вопросам европейской и евро-атлантической интеграции Украины Ольга Стефанишина.

«Еще не принято никаких окончательных решений. Мы до конца не понимаем формата всех встреч в Вильнюсе, но и до конца не понимаем решений, которые будут физически положены на стол», — заявила она в интервью украинскому изданию «Европейская правда». По ее словам, поездка Зеленского на саммит зависит от содержания итоговых документов. «Продолжается работа по финальным документам. Никаких решений еще не принято», — утверждает вице-премьер.

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