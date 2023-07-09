В правительстве Зеленского пока не понимают, надо ему ехать на саммит НАТО
20:00 09.07.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
«Еще не принято никаких окончательных решений. Мы до конца не понимаем формата всех встреч в Вильнюсе, но и до конца не понимаем решений, которые будут физически положены на стол», — заявила она в интервью украинскому изданию «Европейская правда». По ее словам, поездка Зеленского на саммит зависит от содержания итоговых документов. «Продолжается работа по финальным документам. Никаких решений еще не принято», — утверждает вице-премьер.
НОВОСТИ
- 20:00 09.07.2023
- В правительстве Зеленского пока не понимают, надо ему ехать на саммит НАТО
- 18:40 09.07.2023
- Столтенберг предложил обсудить применение 5-й статьи НАТО, если будет нападение на сейчас подконтрольные Киеву территории
- 15:11 09.07.2023
- За последние сутки ВСУ пытались наступать по трем направлениям – МО РФ
- 13:11 09.07.2023
- Силы ПВО сбили в районе Керчи крылатую ракету
- 10:30 09.07.2023
- Италию беспокоит обстановка на южных границах НАТО
- 10:18 09.07.2023
- Саммиту НАТО стоит обратить основное внимание на безопасность ЗАЭС - Захарова
- 09:00 09.07.2023
- Позиция Франции может помешать открытию офиса НАТО в Японии
- 11:30 08.07.2023
- Шойгу проверил организацию боевой подготовки военнослужащих формируемых частей
- 10:30 08.07.2023
- Взрывы прозвучали в Кривом Роге и Днепре
- 09:30 08.07.2023
- ПВО сбила два беспилотника в Воронежской области - губернатор
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать