Если подтвердится попытка атаки Смоленской АЭС ракетами НАТО, стоит рассмотреть удар по ядерным объектам в Восточной Европе - Медведев
20:23 09.07.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
«Если подтвердится попытка атаки натовскими ракетами Смоленской (Десногорской) АЭС, необходимо рассматривать сценарий одновременного российского удара по Южно-Украинской АЭС, Ровенской АЭС и Хмельницкой АЭС, а также по ядерным объектам в Восточной Европе. Тут уже нечего стесняться», — написал он.
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