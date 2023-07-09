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Если подтвердится попытка атаки Смоленской АЭС ракетами НАТО, стоит рассмотреть удар по ядерным объектам в Восточной Европе - Медведев

20:23 09.07.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Россия может ударить по ядерным объектам в Восточной Европе, если подтвердится попытка атаковать Десногорскую АЭС в Смоленске ракетами НАТО. Об этом заявил зампредседателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев в своем телеграм-канале.

«Если подтвердится попытка атаки натовскими ракетами Смоленской (Десногорской) АЭС, необходимо рассматривать сценарий одновременного российского удара по Южно-Украинской АЭС, Ровенской АЭС и Хмельницкой АЭС, а также по ядерным объектам в Восточной Европе. Тут уже нечего стесняться», — написал он.

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