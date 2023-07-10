Байден мог бы закончить конфликт за пять минут за счет украинских территорий — Зеленский
09:00 10.07.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Украинский президент Владимир Зеленский заявил, что президент США Джо Байден мог бы закончить конфликт на Украине за пять минут, если бы речь шла о сдаче украинских территорий, но Киев не согласен на это.
«Если мы говорим о том, чтобы закончить конфликт ценой Украины, то есть заставить нас отказаться от наших территорий, ну, я думаю, что таким образом Байден мог бы закончить его через пять минут. Но мы бы не согласились», — сказал украинский лидер в интервью телеканалу ABC News.
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