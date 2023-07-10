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В КНДР назвали «вопиющим ядерным шантажом» заход атомной подлодки США в южнокорейский порт

10:05 10.07.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Заход атомной подводной лодки США в южнокорейский порт с целью проведения совместных учений представляет собой «вопиющий ядерный шантаж» и приближает ситуацию в районе Корейского полуострова к критической. Об этом говорится в заявлении официального представителя оборонного ведомства КНДР.

«Это очень опасная ситуация, которая еще больше обостряет военную напряженность в регионе. Попытка Соединенных Штатов разместить стратегическое ядерное оружие на Корейском полуострове представляет собой самый вопиющий ядерный шантаж против КНДР и соседних стран, а также является серьезной угрозой и вызовом миру и безопасности в регионе и во всем мире», — приводит в понедельник текст заявления Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

Представитель Минобороны КНДР отметил, что учения Вашингтона и Сеула с участием атомной подлодки США, а также усиление американскими военными разведывательной деятельности в районе Корейского полуострова представляют собой угрозу суверенитету КНДР. По его словам, «сейчас настало время, когда Соединенные Штаты близки к той критической точке, о которой они должны беспокоиться».

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