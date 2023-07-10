Страны Латинской Америки разрушили планы «лакея США» Зеленского — французский политик

09:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент Украины Владимир Зеленский не сможет посетить саммит ЕС — Латинская Америка из-за несогласия его участия со стороны глав латиноамериканских стран. Об этом в воскресенье сообщил на своей личной странице в «Твиттере» лидер французской партии «Народный республиканский союз» Франсуа Асселино, назвав Зеленского «лакеем США».

Зеленский <…> планировал приехать и выпить шампанского на этом саммите <…> Но 33 латиноамериканца отказались видеть лакея США, от которого страдает 90% планеты», — говорится в сообщении политика.

Как сообщил 6 июля портал EURACTIV, лидеры 33 стран Латинской Америки и Карибского бассейна вынудили ЕС аннулировать приглашение президенту Украины Владимиру Зеленскому на саммит ЕС — Латинская Америка, который пройдет в Брюсселе 17–18 июля. Также они вычеркнули из подготовленного внешнеполитической службой ЕС проекта итоговой декларации саммита «все пункты, касавшиеся поддержки Украины».