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НОВОСТИ

Спецслужбы Польши заявили о задержании украинца по подозрению в шпионаже в пользу РФ

10:00 10.07.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Агентство внутренней безопасности Польши задержало гражданина Украины по подозрению в шпионаже в пользу РФ. Об этом сообщила пресс-служба министра, координирующего работу спецслужб республики, Мариуша Каминьского.

«Задержание состоялось 21 июня. Задержанный — 15-й человек, которому предъявлены обвинения в участии в организованной преступной группе, связанной с ведением шпионской деятельности», — указано в сообщении.

Задержанный — гражданин Украины, который находился в Польше с 2019 года. По мнению следствия, он наблюдал за критически важной инфраструктурой в стране, в том числе военными объектами.

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