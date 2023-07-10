Спецслужбы Польши заявили о задержании украинца по подозрению в шпионаже в пользу РФ

10:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Агентство внутренней безопасности Польши задержало гражданина Украины по подозрению в шпионаже в пользу РФ. Об этом сообщила пресс-служба министра, координирующего работу спецслужб республики, Мариуша Каминьского.

«Задержание состоялось 21 июня. Задержанный — 15-й человек, которому предъявлены обвинения в участии в организованной преступной группе, связанной с ведением шпионской деятельности», — указано в сообщении.

Задержанный — гражданин Украины, который находился в Польше с 2019 года. По мнению следствия, он наблюдал за критически важной инфраструктурой в стране, в том числе военными объектами.