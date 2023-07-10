Киев пытался атаковать ракетами объекты в Крыму, Калужской и Ростовской областях — МО РФ

09:05 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Киевский режим 9 июля безуспешно пытался атаковать ракетами С-200 объекты в Крыму, Ростовской и Калужской областях. Как сообщили в понедельник в Минобороны РФ, все ракеты были уничтожены, жертв и разрушений нет.

«9 июля с. г. киевским режимом предпринята безуспешная попытка нанесения ударов по объектам в Крыму, Ростовской и Калужской областях зенитными ракетами С-200, переоборудованными в ударный вариант, с целью поражения наземных целей. Командующий объединенной группировкой войск генерал армии Валерий Герасимов заслушал доклад начальника Главного штаба Воздушно-космических сил генерал-полковника Виктора Афзалова об уничтожении четырех украинских баллистических целей», — сообщили там.

По данным Афзалова, средства ПВО уничтожили две ракеты С-200, еще две аналогичные ракеты отклонены средствами РЭБ. Жертв и разрушений нет. В Минобороны добавили, что Герасимов поставил задачу начальнику Главного разведывательного управления и должностным лицам командного пункта объединенной группировки организовать системную работу по выявлению мест хранения и подготовки, а также стартовых позиций ракет С-200 и аналогичных средств противника и планировать их упреждающее поражение. Кроме того, он поручил в кратчайшие сроки принять дополнительные меры по повышению защиты объектов от ударов с воздуха.