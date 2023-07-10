Украина потеряет еще больше территорий в случае провала контрнаступления - Маск

10:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Американский предприниматель Илон Маск полагает, что провал контрнаступления Вооруженных сил Украины (ВСУ) может привести к потере Киевом значительных территорий. Такое мнение бизнесмен выразил в понедельник в Twitter.

«Если украинское контрнаступление потерпит неудачу и понесет тяжелые потери, российские войска во время контратаки могут отвоевать еще больше территорий», — утверждает Маск. По его мнению, этот фактор удерживает ВСУ от масштабного контрнаступления. Бизнесмен также полагает, что Россия выиграла бы войну на истощение из-за значительного превосходства в численности войск.