0
0
171
НОВОСТИ

Украина потеряет еще больше территорий в случае провала контрнаступления - Маск

10:20 10.07.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Американский предприниматель Илон Маск полагает, что провал контрнаступления Вооруженных сил Украины (ВСУ) может привести к потере Киевом значительных территорий. Такое мнение бизнесмен выразил в понедельник в Twitter.

«Если украинское контрнаступление потерпит неудачу и понесет тяжелые потери, российские войска во время контратаки могут отвоевать еще больше территорий», — утверждает Маск. По его мнению, этот фактор удерживает ВСУ от масштабного контрнаступления. Бизнесмен также полагает, что Россия выиграла бы войну на истощение из-за значительного превосходства в численности войск.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

11:20 10.07.2023
Российские силы усилили свои позиции на краснолиманском направлении — Пушилин
0
30
11:05 10.07.2023
Киев в воскресенье выпустил одну из ракет С-200 в направлении Крымского моста — МО РФ
0
71
11:00 10.07.2023
Само существование НАТО лишило Европу шансов на мирное единство — экс-премьер Австралии
0
83
10:32 10.07.2023
Мирзиёев переизбран президентом Узбекистана — ЦИК
0
137
10:05 10.07.2023
В КНДР назвали «вопиющим ядерным шантажом» заход атомной подлодки США в южнокорейский порт
0
162
10:00 10.07.2023
Спецслужбы Польши заявили о задержании украинца по подозрению в шпионаже в пользу РФ
0
166
09:32 10.07.2023
Страны Латинской Америки разрушили планы «лакея США» Зеленского — французский политик
0
204
09:20 10.07.2023
В Николаеве поврежден объект инфраструктуры
0
217
09:05 10.07.2023
Киев пытался атаковать ракетами объекты в Крыму, Калужской и Ростовской областях — МО РФ
0
232
09:00 10.07.2023
Байден мог бы закончить конфликт за пять минут за счет украинских территорий — Зеленский
0
295

Возврат к списку