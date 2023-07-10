Мирзиёев переизбран президентом Узбекистана — ЦИК

10:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Действующий президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев в соответствии с законодательством по результатам выборов переизбран на новый срок. Об этом сообщил на брифинге председатель ЦИК республики Зайниддин Низамходжаев.

«В соответствии с законодательством кандидат, набравший 50% голосов плюс 1 голос, считается избранным главой государства. Поскольку Шавкат Мирзиёев, по предварительным данным, набрал 87,05% голосов, по закону он избран президентом», — сказал он.