Само существование НАТО лишило Европу шансов на мирное единство — экс-премьер Австралии

11:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Существование Североатлантического альянса лишило Европу мирного единства после холодной войны, и сейчас лидер организации Йенс Столтенберг ведет себя скорее как американский агент, чем как представитель европейской безопасности. С таким мнением в понедельник выступил бывший премьер-министр Австралии Пол Китинг.

«Уже само продолжение существования НАТО после холодной войны лишило Европу мирного единства, которое было возможным по ее окончании <…> А нынешний генеральный секретарь организации Столтенберг ведет себя скорее как американский агент, чем как лидер и представитель европейской безопасности», — указал Китинг в авторской колонке, опубликованной независимым австралийским ресурсом Pearls and Irritations, отметив, что стремление любой ценой выполнять приказы США делает генсека Североатлантического альянса «самым большим дураком на международной арене».

Бывший премьер-министр Австралии также отметил, что подталкивая НАТО к противостоянию с Китаем, Столтенберг, «с радостью выполняющий приказы Соединенных Штатов», ставит под угрозу безопасность и благополучие Азии.