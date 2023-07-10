0
0
87
НОВОСТИ

Само существование НАТО лишило Европу шансов на мирное единство — экс-премьер Австралии

11:00 10.07.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Существование Североатлантического альянса лишило Европу мирного единства после холодной войны, и сейчас лидер организации Йенс Столтенберг ведет себя скорее как американский агент, чем как представитель европейской безопасности. С таким мнением в понедельник выступил бывший премьер-министр Австралии Пол Китинг.

«Уже само продолжение существования НАТО после холодной войны лишило Европу мирного единства, которое было возможным по ее окончании <…> А нынешний генеральный секретарь организации Столтенберг ведет себя скорее как американский агент, чем как лидер и представитель европейской безопасности», — указал Китинг в авторской колонке, опубликованной независимым австралийским ресурсом Pearls and Irritations, отметив, что стремление любой ценой выполнять приказы США делает генсека Североатлантического альянса «самым большим дураком на международной арене».

Бывший премьер-министр Австралии также отметил, что подталкивая НАТО к противостоянию с Китаем, Столтенберг, «с радостью выполняющий приказы Соединенных Штатов», ставит под угрозу безопасность и благополучие Азии.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

11:20 10.07.2023
Российские силы усилили свои позиции на краснолиманском направлении — Пушилин
0
30
11:05 10.07.2023
Киев в воскресенье выпустил одну из ракет С-200 в направлении Крымского моста — МО РФ
0
71
10:32 10.07.2023
Мирзиёев переизбран президентом Узбекистана — ЦИК
0
137
10:20 10.07.2023
Украина потеряет еще больше территорий в случае провала контрнаступления - Маск
0
169
10:05 10.07.2023
В КНДР назвали «вопиющим ядерным шантажом» заход атомной подлодки США в южнокорейский порт
0
162
10:00 10.07.2023
Спецслужбы Польши заявили о задержании украинца по подозрению в шпионаже в пользу РФ
0
166
09:32 10.07.2023
Страны Латинской Америки разрушили планы «лакея США» Зеленского — французский политик
0
204
09:20 10.07.2023
В Николаеве поврежден объект инфраструктуры
0
217
09:05 10.07.2023
Киев пытался атаковать ракетами объекты в Крыму, Калужской и Ростовской областях — МО РФ
0
232
09:00 10.07.2023
Байден мог бы закончить конфликт за пять минут за счет украинских территорий — Зеленский
0
295

Возврат к списку