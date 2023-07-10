Само существование НАТО лишило Европу шансов на мирное единство — экс-премьер Австралии
11:00 10.07.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Существование Североатлантического альянса лишило Европу мирного единства после холодной войны, и сейчас лидер организации Йенс Столтенберг ведет себя скорее как американский агент, чем как представитель европейской безопасности. С таким мнением в понедельник выступил бывший премьер-министр Австралии Пол Китинг.
«Уже само продолжение существования НАТО после холодной войны лишило Европу мирного единства, которое было возможным по ее окончании <…> А нынешний генеральный секретарь организации Столтенберг ведет себя скорее как американский агент, чем как лидер и представитель европейской безопасности», — указал Китинг в авторской колонке, опубликованной независимым австралийским ресурсом Pearls and Irritations, отметив, что стремление любой ценой выполнять приказы США делает генсека Североатлантического альянса «самым большим дураком на международной арене».
Бывший премьер-министр Австралии также отметил, что подталкивая НАТО к противостоянию с Китаем, Столтенберг, «с радостью выполняющий приказы Соединенных Штатов», ставит под угрозу безопасность и благополучие Азии.
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