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Киев в воскресенье выпустил одну из ракет С-200 в направлении Крымского моста — МО РФ

11:05 10.07.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Киев в воскресенье тремя ракетам С-200 атаковал Крымский мост. Об этом начальник Главного штаба Воздушно-космических сил (ВКС) России Виктор Афзалов доложил начальнику Генерального штаба ВС РФ Валерию Герасимову.

«Средствами противовоздушной обороны уничтожены три ракеты, атаковавшие керченский транспортный переход и аэродром Морозовск. Жертв и разрушений нет», — сообщил он.

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