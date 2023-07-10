Российские силы усилили свои позиции на краснолиманском направлении — Пушилин

11:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Вооруженные силы РФ усилили свои позиции на краснолиманском направлении в Донецкой Народной Республике. Вооруженные силы Украины (ВСУ) понесли серьезные потери, сообщил в понедельник в эфире телеканала «Россия-24» врио главы региона Денис Пушилин.

«На краснолиманском направлении есть достаточно существенное улучшение позиций российскими подразделениями. Уничтожено достаточно большое количество как живой силы, так и техники противника», — сказал Пушилин.