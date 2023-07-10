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Передача кассетных боеприпасов США Украине может вызвать гуманитарные проблемы — МИД КНР

11:32 10.07.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Безответственная передача кассетных боеприпасов США Украине может привести к гуманитарным проблемам в зоне конфликта. Об этом в понедельник на брифинге заявила официальный представитель МИД КНР Мао Нин в ответ на просьбу корреспондента ТАСС прокомментировать решение Соединенных Штатов поставить данный тип вооружений Украине.

«Китай заметил, что соответствующее решение Соединенных Штатов вызвало всеобщую обеспокоенность международного сообщества. Многие страны явным образом выразили свое несогласие с этим. Безответственная передача кассетных боеприпасов может легко вызвать гуманитарные проблемы», — сказала Мао Нин.

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