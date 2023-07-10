Госдеп поставил СМИ США задачу подталкивать россиян к силовой борьбе с властью — Нарышкин

12:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Госдепартамент США поставил перед американскими СМИ задачу внедрять в сознание россиян идею о необходимости силовой борьбы с властью вплоть до вооруженного мятежа. Об этом говорится в заявлении директора Службы внешней разведки (СВР) России Сергея Нарышкина, которое распространило пресс-бюро СВР в понедельник.

«Американское внешнеполитическое ведомство по сути потребовало от некогда авторитетных медиа выстраивать работу на российском направлении в духе подрывных акций. Задача ставится конкретно: внедрять в сознание граждан России идею о необходимости силовой борьбы с властью вплоть до вооруженного мятежа», — привели слова Нарышкина в пресс-бюро службы.