Госдеп поставил СМИ США задачу подталкивать россиян к силовой борьбе с властью — Нарышкин
12:00 10.07.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Госдепартамент США поставил перед американскими СМИ задачу внедрять в сознание россиян идею о необходимости силовой борьбы с властью вплоть до вооруженного мятежа. Об этом говорится в заявлении директора Службы внешней разведки (СВР) России Сергея Нарышкина, которое распространило пресс-бюро СВР в понедельник.
«Американское внешнеполитическое ведомство по сути потребовало от некогда авторитетных медиа выстраивать работу на российском направлении в духе подрывных акций. Задача ставится конкретно: внедрять в сознание граждан России идею о необходимости силовой борьбы с властью вплоть до вооруженного мятежа», — привели слова Нарышкина в пресс-бюро службы.
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