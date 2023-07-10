Передача Киеву кассетных боеприпасов развеет миф о США как силе добра — тайский эксперт

12:05 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Решение Соединенных Штатов предоставить Украине кассетные боеприпасы, конвенция о запрещении которых была принята международным сообществом, должно развеять любые представления о том, что США являются силой добра. Такое мнение выразил главный редактор таиландского онлайн-издания Thai Enquirer Кход Сатрусаянг.

«Эти ужасные изобретения, которые первоначально восхвалялись как гениальное инновационное военное решение, теперь являются синонимом безжалостной и неизбирательной жестокости. Таким образом, новости о том, что Соединенные Штаты отправляют эту зловещую технологию на Украину в борьбе с Россией, должны развеять любые представления о том, что США являются силой добра», — написал он в понедельник в своей авторской колонке под заголовком «США в очередной раз демонстрируют свое истинное лицо, отправляя кассетные боеприпасы на Украину».

Главный редактор Thai Enquirer напомнил, что с 1964 по 1973 год США сбросили в Лаосе около 260 млн кассетных боеприпасов. «Это оружие игнорирует различия между военнослужащим и гражданским лицом, между комбатантом и невинным наблюдателем. Логика дальнейшего применения кассетных боеприпасов при ближайшем рассмотрении становится бессмысленной. Их сторонники приводят доводы в пользу их военной эффективности и предполагаемой точности. Но реальность, мрачный опыт прошлого, демонстрируют другую, пропитанную кровью правду. До 40% этих бомб не взрываются при ударе о землю. Они ждут своего часа, готовые забрать жизни еще долго после того, как мирные договоры были подписаны, а комбатанты покинули поле боя», — указал Сатрусаянг.