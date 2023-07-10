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ВСУ перестали бросать в бой крупные силы, как в начале контрнаступления — Пушилин

12:20 10.07.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Вооруженные силы Украины (ВСУ) перешли от тактики использования крупных сил, как это было в начале контрнаступления, к действиям малыми группами. Об этом сообщил врио главы ДНР Денис Пушилин.

«Противник не бросает такие крупные силы, как в начале контрнаступления, пытается действовать малыми группами. Но к этому наши подразделения готовы и достаточно успешно справляются с поставленными задачами», — сказал Пушилин в эфире телеканала «Россия-24».

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