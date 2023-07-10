Казахстан и РФ намерены увеличить число инвестиционных проектов вдвое

12:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Казахстан и РФ намерены увеличить в 2024 году число совместных инвестиционных проектов вдвое — до 250. Об этом заявил министр индустрии и инфраструктурного развития Казахстана Марат Карабаев.

По его информации, на данный момент у Казахстана и России 125 проектов на сумму около $33 млрд. «В следующем году для себя задачу ставим, что доведем [число совместных проектов] до 250, то есть увеличение в два раза», — сказал он в ходе сессии «Промышленная кооперация государств — членов ШОС в эпоху глобальных вызовов» на выставке «Иннопром-2023».