Казахстан и РФ намерены увеличить число инвестиционных проектов вдвое
12:32 10.07.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Казахстан и РФ намерены увеличить в 2024 году число совместных инвестиционных проектов вдвое — до 250. Об этом заявил министр индустрии и инфраструктурного развития Казахстана Марат Карабаев.
По его информации, на данный момент у Казахстана и России 125 проектов на сумму около $33 млрд. «В следующем году для себя задачу ставим, что доведем [число совместных проектов] до 250, то есть увеличение в два раза», — сказал он в ходе сессии «Промышленная кооперация государств — членов ШОС в эпоху глобальных вызовов» на выставке «Иннопром-2023».
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