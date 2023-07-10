НАТО планирует мобилизовать свои ресурсы, чтобы избежать поражения от России — эксперт

13:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

НАТО планирует на саммите в Вильнюсе мобилизовать свои военные и материальные ресурсы, чтобы избежать поражения в противостоянии с Россией из-за конфликта на Украине. Такое мнение высказал глава исследовательской организации «Венгерский круг мира» Эндре Шимо, комментируя по просьбе корреспондента ТАСС открывающееся 11 июля в столице Литвы двухдневное совещание лидеров стран Североатлантического альянса.

Отвечая на вопрос, как эта встреча может повлиять на украинские события, он отметил, что «в НАТО одновременно присутствуют как тенденция к расширению войны в надежде нанести поражение России, так и стремление к компромиссу с Россией». «Но крики ястребов по-прежнему громче, чем голубей», — считает эксперт.

Он напомнил, что генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг еще в прошлом году признал, что победа России на Украине означала бы поражение альянса. «НАТО едина в желании не допустить этого, поскольку система является общей. Думаю, что в Вильнюсе блок мобилизует больше военных и материальных сил, чтобы избежать своего провала», — заявил Шимо.