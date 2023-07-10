Матвиенко проводит встречу с председателем КНР Си Цзиньпином в Пекине

13:05 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко в данный момент встречается с председателем КНР Си Цзиньпином в ходе визита делегации российского парламента в Пекин, передает корр. ТАСС с места событий.

В настоящее время делегация Федерального собрания находится с визитом в КНР. Визит проходит по приглашению председателя постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей (ВСНП, высший законодательный орган страны) Чжао Лэцзи.

Ранее на встрече с Лэцзи Матвиенко отметила, что приглашение делегации российского парламента в Китай говорит о настрое на активизацию российско-китайского сотрудничества.