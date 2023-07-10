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РФ победит в военном конфликте, но идеологическая война будет идти дольше — Кириенко

13:20 10.07.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Россия одержит верх в горячей фазе противостояния на Украине, все задачи будут выполнены, но экономическая война будет идти дольше, а самой сложной и долгой будет «война смыслов», идеологическая война. Такое мнение в понедельник высказал первый замруководителя Администрации президента РФ Сергей Кириенко на открытии всероссийского форума «Дигория».

«Вот эта борьба, мы должны понимать, коллеги, что она будет самая длинная. Вот из этих трех войн сначала закончится горячая война, мы обязательно победим, достигнем все задачи, которые поставлены были президентом», — сказал Кириенко. По его словам, «дольше будет [идти] экономическая война». «Но самая длинная, самая сложная, самая долгая будет война смыслов, информационно-психологическая и идеологическая война», — добавил первый замглавы Администрации президента РФ.

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