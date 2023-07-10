Глава спецслужб Молдавии заявил о раскрытии агентурной сети, якобы связанной с РФ

14:12 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Правоохранительные органы Молдавии раскрыли действовавшую на территории республики агентурную сеть, якобы связанную с Россией. Об этом заявил директор Службы информации и безопасности (СИБ) Молдавии Александр Мастяцэ.

«Начиная с 2020 года двое российских граждан Юрий Г. и Вадим И. выявляли и вербовали молдавских граждан, организуя различные кампании, в том числе через телеграм-каналы, с целью влиять на политику в Республике Молдова и удерживать ее в российской сфере влияния. Деятельность агентской сети спонсировалась через криптовалюту», — сказал Мустяцэ на брифинге в понедельник.

По версии молдавской спецслужбы, агенты собирали данные о планах законодателей, компрометирующую информацию о политиках и организовывали кампании в социальных сетях, а после 24 февраля 2022 года «рекрутировали граждан для участия или провоцирования насильственных действий». Глава СИБ утверждал, что на эти цели из России в Молдавию через криптовалюту и иные системы перевели $500 тысяч.