Зеленский становится проблемой для «большого брата» в США — германский депутат
14:00 10.07.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Президент Украины Владимир Зеленский становится проблемой для «большого американского брата», заявил депутат Бундестага Штефан Койтер.
«Владимир Зеленский становится проблемой для западных партнеров и „большого американского брата“, — сказал он в видеоинтервью, которое имеется у ТАСС. „Со своими партнерами он не ведет дела открыто и честно. <…> Он политик, хотя все-таки артист. И как политик он должен военное планирование оставить военным, у которых есть понимание в военном деле“, — добавил германский депутат.
При этом, по его словам, часть украинского народа сейчас обвиняет Зеленского в смерти тысяч украинцев после его приказа о контрнаступлении при неполной готовности армии. «Он утаивает информацию о том, что происходит с главой военной разведки Кириллом Будановым и главнокомандующим ВСУ Валерием Залужным. <…> Никто не знает, что с ними в действительности», — продолжил политик.
«Как далеко зайдет Зеленский и какой обузой он есть или будет для Украины и западных партнеров — еще только предстоит увидеть», — заключил Койтер.
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