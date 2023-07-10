Путин 29 июня в Кремле провел встречу с Пригожиным и командирами «Вагнера» — Песков
13:32 10.07.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Президент России Владимир Путин 29 июня в Кремле на протяжении почти трех часов беседовал с Евгением Пригожиным и командирами «Вагнера», сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
Комментируя публикацию издания Liberation о состоявшейся после событий 24 июня встрече Путина с Пригожиным, представитель Кремля сказал: «Президент имел такую встречу. Он пригласил на нее 35 человек — всех командиров отрядов и руководство компании, включая самого Пригожина».
«Эта встреча состоялась в Кремле 29 июня. Длилась она почти 3 часа», — пояснил он.
Владимир Путин 29 июня на встрече с Евгением Пригожиным и командирами «Вагнера» выслушал объяснения командиров компании и предложил им дальнейшие варианты трудоустройства и боевого применения, сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
«Путин выслушал объяснения командиров [„Вагнера“] и предложил им дальнейшие варианты трудоустройства и дальнейшего боевого применения», — рассказал представитель Кремля.
При этом «сами командиры изложили свою версию произошедшего [24 июня], они акцентировали, что являются убежденными сторонниками и солдатами главы государства и верховного главнокомандующего, а также сказали, что готовы дальше продолжать сражаться за Родину».
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