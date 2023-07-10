РФ рассчитывает получить разъяснения Турции по передаче Украине главарей «Азова» — Песков

14:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Российская сторона в диалоге с Турцией рассчитывает получить разъяснения по ситуации с передачей Киеву находившихся на турецкой территории командиров нацбатальона «Азов» (запрещен в РФ и признан террористической организацией). Об этом заявил в понедельник журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Безусловно, в ходе нашего диалога мы рассчитываем получить и разъяснения турецкой стороны по поводу произошедшего и будем это принимать во внимание, еще раз повторяю, при следующих договоренностях», — сказал Песков, отвечая на соответствующий вопрос.