В Казани на ХIV Летней Сбербанкиаде начал работу фан-парк «Сбер Экспо»
14:17 10.07.2023
В Казани в преддверии старта ХIV Летней Сбербанкиады состоялось торжественное открытие Фан-парка «Сбер Экспо». Официальный старт работы площадки для болельщиков и участников соревнований дал заместитель председателя правления Сбербанка Станислав Кузнецов.
Фан-парк расположен в деревне Универсиады и будет работать для участников Сбербанкиады с 10 по 13 июля. На территории «Сбер Экспо» пройдет выставка территориальных банков, где участники смогут ближе познакомиться с культурно-историческими особенностями различных регионов России. Например, в шатре Центрально-Черноземного банка каждый желающий сможет выковать собственную монету, а гости стенда Сибирского банка увидят национальные костюмы народов Сибири.
Помимо этого, на территории Фан-парка будут проводиться разнообразные мастер-классы, турниры по мини-гольфу и другие активности, а также начнут работу стенды компаний – партнеров Сбера и фудкорт с кухней разных регионов для участников Сбербанкиады. На главной сцене будут проводится церемонии награждения победителей и призеров, соревнования по чирлидингу, выступления музыкальных коллективов.
«Сегодня мы завершаем все приготовления к нашему яркому спортивному мероприятию – XIV Летней Сбербанкиаде. Она откроется сегодня вечером, – рассказал Станислав Кузнецов. – Нами была проделана огромная работа, мы активно готовились к проведению этой Сбербанкиады в Казани фактически 3,5 месяца. Эти соревнования – крупнейшее массовое событие, которое проходит в Сбере. Спортивные игры будут идти на протяжении 3 дней. Команды, судейские бригады, спортивные объекты – все готово к проведению Сбербанкиады. В столицу Татарстана из разных городов России уже прибыли почти 3 тыс. сотрудников Сбера, чтобы не только соревноваться в спортивных дисциплинах, но и поддержать коллег».
ХIV Летняя Сбербанкиада пройдет в Казани с 10 по 13 июля. В ходе состязаний будут определены лучшие спортсмены в 10 видах спорта, а всего за три соревновательных дня будет разыграно 49 комплектов наград среди 18 команд компаний Группы Сбера.
НОВОСТИ
- 14:32 10.07.2023
- РФ рассчитывает получить разъяснения Турции по передаче Украине главарей «Азова» — Песков
- 14:12 10.07.2023
- Глава спецслужб Молдавии заявил о раскрытии агентурной сети, якобы связанной с РФ
- 14:00 10.07.2023
- Зеленский становится проблемой для «большого брата» в США — германский депутат
- 13:32 10.07.2023
- Путин 29 июня в Кремле провел встречу с Пригожиным и командирами «Вагнера» — Песков
- 13:20 10.07.2023
- РФ победит в военном конфликте, но идеологическая война будет идти дольше — Кириенко
- 13:05 10.07.2023
- Матвиенко проводит встречу с председателем КНР Си Цзиньпином в Пекине
- 13:00 10.07.2023
- НАТО планирует мобилизовать свои ресурсы, чтобы избежать поражения от России — эксперт
- 12:32 10.07.2023
- Казахстан и РФ намерены увеличить число инвестиционных проектов вдвое
- 12:20 10.07.2023
- ВСУ перестали бросать в бой крупные силы, как в начале контрнаступления — Пушилин
- 12:18 10.07.2023
- Сбер запустил спецпредложение на покупку-продажу золота для бизнеса
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать