ЕС поддерживает поставки Киеву боеприпасов — ЕК о поставках США кассетных боеприпасов
15:00 04.08.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Евросоюз поддерживает поставки Украине боеприпасов для самообороны. Об этом заявила в понедельник представитель внешнеполитической службы ЕС Набила Масрали на пресс-конференции в Брюсселе, комментируя решение США поставить Киеву кассетные боеприпасы.
«Мы в курсе объявления о поставке кассетных боеприпасов в рамках нового пакета помощи США Украине. Это вопрос между странами, поставляющими боеприпасы, и Украиной. Но в целом мы поддерживаем предоставление боеприпасов Украине для самообороны», — сказала она.
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