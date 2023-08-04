ЕС поддерживает поставки Киеву боеприпасов — ЕК о поставках США кассетных боеприпасов

15:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Евросоюз поддерживает поставки Украине боеприпасов для самообороны. Об этом заявила в понедельник представитель внешнеполитической службы ЕС Набила Масрали на пресс-конференции в Брюсселе, комментируя решение США поставить Киеву кассетные боеприпасы.

«Мы в курсе объявления о поставке кассетных боеприпасов в рамках нового пакета помощи США Украине. Это вопрос между странами, поставляющими боеприпасы, и Украиной. Но в целом мы поддерживаем предоставление боеприпасов Украине для самообороны», — сказала она.