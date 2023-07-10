Китай готов вместе с РФ способствовать построению стабильного мира — глава КНР
15:32 10.07.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Пекин готов сотрудничать с Москвой для содействия построению процветающего, стабильного и справедливого мира. Об этом в понедельник заявил председатель КНР Си Цзиньпин в ходе встречи со спикером Совета Федерации Валентиной Матвиенко в Пекине.
«Китай готов продолжать работать с Россией, <…> чтобы способствовать развитию и возрождению двух стран, а также построению процветающего, стабильного и справедливого мира», — приводит слова Си Цзиньпина Центральное телевидение Китая.
НОВОСТИ
- 15:12 10.07.2023
- Эрдоган увязал вопрос одобрения заявки Швеции в НАТО с евроинтеграцией Анкары
- 14:38 10.07.2023
- Сергей Собянин первым получил в МГИК удостоверение кандидата на пост мэра Москвы
- 14:32 10.07.2023
- РФ рассчитывает получить разъяснения Турции по передаче Украине главарей «Азова» — Песков
- 14:17 10.07.2023
- В Казани на ХIV Летней Сбербанкиаде начал работу фан-парк «Сбер Экспо»
- 14:12 10.07.2023
- Глава спецслужб Молдавии заявил о раскрытии агентурной сети, якобы связанной с РФ
- 14:00 10.07.2023
- Зеленский становится проблемой для «большого брата» в США — германский депутат
- 13:32 10.07.2023
- Путин 29 июня в Кремле провел встречу с Пригожиным и командирами «Вагнера» — Песков
- 13:20 10.07.2023
- РФ победит в военном конфликте, но идеологическая война будет идти дольше — Кириенко
- 13:05 10.07.2023
- Матвиенко проводит встречу с председателем КНР Си Цзиньпином в Пекине
- 13:00 10.07.2023
- НАТО планирует мобилизовать свои ресурсы, чтобы избежать поражения от России — эксперт
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать