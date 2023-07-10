Китай готов вместе с РФ способствовать построению стабильного мира — глава КНР

15:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Пекин готов сотрудничать с Москвой для содействия построению процветающего, стабильного и справедливого мира. Об этом в понедельник заявил председатель КНР Си Цзиньпин в ходе встречи со спикером Совета Федерации Валентиной Матвиенко в Пекине.

«Китай готов продолжать работать с Россией, <…> чтобы способствовать развитию и возрождению двух стран, а также построению процветающего, стабильного и справедливого мира», — приводит слова Си Цзиньпина Центральное телевидение Китая.