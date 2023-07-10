Кремль однозначно не видит угроз финансовой стабильности РФ из-за курса рубля — Песков

16:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Колебания курса рубля не угрожают финансовой стабильности РФ, ситуация в экономике даже лучше, чем можно было спрогнозировать. Об этом сообщил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя снижение курса российской валюты.

«Нет, в Кремле не видят угрозы для финансовой стабильности страны однозначно. Наоборот, ситуация лучше, чем можно было бы это спрогнозировать», — сказал представитель Кремля. «Что касается курса валюты — такое бывает, и это никоим образом не угрожает финансовой стабильности», — добавил Песков.