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Кремль однозначно не видит угроз финансовой стабильности РФ из-за курса рубля — Песков

16:00 10.07.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Колебания курса рубля не угрожают финансовой стабильности РФ, ситуация в экономике даже лучше, чем можно было спрогнозировать. Об этом сообщил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя снижение курса российской валюты.

«Нет, в Кремле не видят угрозы для финансовой стабильности страны однозначно. Наоборот, ситуация лучше, чем можно было бы это спрогнозировать», — сказал представитель Кремля. «Что касается курса валюты — такое бывает, и это никоим образом не угрожает финансовой стабильности», — добавил Песков.

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