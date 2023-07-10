ВС РФ уничтожили склады украинских боеприпасов у Краматорска и Николаева
16:12 10.07.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Российские военные в ходе специальной военной операции уничтожили склады боеприпасов украинской группировки войск «Херсон» и 56-й мехбригады Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районах городов Николаев и Краматорск. Об этом заявил в понедельник официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.
«В районах городов Николаев и Краматорск уничтожены склады боеприпасов украинской объединенной группировки войск „Херсон“ и 56-й механизированной бригады ВСУ», — сказал он.
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