ВС РФ уничтожили склады украинских боеприпасов у Краматорска и Николаева

16:12 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Российские военные в ходе специальной военной операции уничтожили склады боеприпасов украинской группировки войск «Херсон» и 56-й мехбригады Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районах городов Николаев и Краматорск. Об этом заявил в понедельник официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

«В районах городов Николаев и Краматорск уничтожены склады боеприпасов украинской объединенной группировки войск „Херсон“ и 56-й механизированной бригады ВСУ», — сказал он.