0
0
162
НОВОСТИ

ВС РФ уничтожили склады украинских боеприпасов у Краматорска и Николаева

16:12 10.07.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Российские военные в ходе специальной военной операции уничтожили склады боеприпасов украинской группировки войск «Херсон» и 56-й мехбригады Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районах городов Николаев и Краматорск. Об этом заявил в понедельник официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

«В районах городов Николаев и Краматорск уничтожены склады боеприпасов украинской объединенной группировки войск „Херсон“ и 56-й механизированной бригады ВСУ», — сказал он.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

17:32 10.07.2023
Российская промышленность стала расти быстрее — Мишустин
0
7
17:12 10.07.2023
Принц Гарри должен ответить в суде за убийство 25 афганцев 10 лет назад, считают талибы
0
60
17:00 10.07.2023
Ввоз украинской пшеницы в Польшу в 2023 году, до запрета ЕК, вырос в 600 раз — СМИ
0
93
16:32 10.07.2023
Киев усилил вербовку иностранных наемников на фоне срыва мобилизации на Украине — МО РФ
0
147
16:00 10.07.2023
Кремль однозначно не видит угроз финансовой стабильности РФ из-за курса рубля — Песков
0
192
15:32 10.07.2023
Китай готов вместе с РФ способствовать построению стабильного мира — глава КНР
0
212
15:12 10.07.2023
Эрдоган увязал вопрос одобрения заявки Швеции в НАТО с евроинтеграцией Анкары
0
257
14:38 10.07.2023
Сергей Собянин первым получил в МГИК удостоверение кандидата на пост мэра Москвы
0
284
14:32 10.07.2023
РФ рассчитывает получить разъяснения Турции по передаче Украине главарей «Азова» — Песков
0
312
14:17 10.07.2023
В Казани на ХIV Летней Сбербанкиаде начал работу фан-парк «Сбер Экспо»
0
280

Возврат к списку