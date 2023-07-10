Киев усилил вербовку иностранных наемников на фоне срыва мобилизации на Украине — МО РФ
16:32 10.07.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Киев активизировал вербовку иностранных наемников на фоне срыва очередной волны мобилизации и катастрофических потерь, заявили в понедельник журналистам в Минобороны РФ.
«На фоне срыва очередной волны мобилизации на Украине и с целью сокрытия катастрофических потерь личного состава ВСУ киевский режим усилил вербовочную работу в странах Азии, Латинской Америки и Ближнего Востока по привлечению иностранных наемников», — рассказали в ведомстве.
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