Киев усилил вербовку иностранных наемников на фоне срыва мобилизации на Украине — МО РФ

16:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Киев активизировал вербовку иностранных наемников на фоне срыва очередной волны мобилизации и катастрофических потерь, заявили в понедельник журналистам в Минобороны РФ.

«На фоне срыва очередной волны мобилизации на Украине и с целью сокрытия катастрофических потерь личного состава ВСУ киевский режим усилил вербовочную работу в странах Азии, Латинской Америки и Ближнего Востока по привлечению иностранных наемников», — рассказали в ведомстве.