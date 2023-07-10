Ввоз украинской пшеницы в Польшу в 2023 году, до запрета ЕК, вырос в 600 раз — СМИ

17:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Ввоз украинской пшеницы на территорию Польши за первые четыре месяца 2023 года — до запрета этого импорта Еврокомиссией (ЕК) — вырос в 600 раз по сравнению с 2021-м. Об этом сообщила в понедельник газета «Речь Посполита» со ссылкой на данные польского министерства финансов.

При этом газета не уточняет, касаются эти цифры только пищевого зерна или также технического, предназначенного для промышленных целей.

По статистике Минфина, в 2022 году в Польшу было импортировано с Украины 523 тыс. тонн пшеницы, в 168 раз больше, чем в 2021-м. За этот же период импорт кукурузы достиг 1,8 млн тонн и вырос почти в 300 раз.

В 2022 году общий ввоз в Польшу украинских зерновых вырос по сравнению с 2021-м менее чем в три раза — с 1,1 млн тонн до неполных 3,3 млн тонн.

В настоящее время с согласия Еврокомиссии поставки украинских зерновых культур (пшеницы, кукурузы, рапса и подсолнечника) в Болгарию, Венгрию, Польшу, Румынию и Словакию запрещены до 15 сентября 2023 года. Разрешается только транзитный провоз зерна в охраняемых или опломбированных вагонах. Временный запрет был введен по решению ЕК 2 мая.