Российская промышленность стала расти быстрее — Мишустин
17:32 10.07.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Промышленное производство в России увеличивается, даже несмотря на санкции, и в последнее время этот рост ускорился, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на пленарном заседании международной промышленной выставки «Иннопром».
«Наша страна последовательно справляется со всеми вызовами. За последние четыре года промышленное производство увеличилось на 7%. При этом в текущем году позитивная динамика ускорилась. И это в условиях разрыва логистических цепочек и беспрецедентного санкционного давления», — указал глава российского кабмина.
Он обратил внимание, что промышленное производство в обрабатывающих отраслях в мае выросло на 12,8%. «Президентом была поставлена задача обеспечить увеличение объемов этого сектора, в том числе — его доли в валовом внутреннем продукте. Будем поступательно ее наращивать», — заверил Мишустин.
Премьер-министр отметил, что главным драйвером в этом случае остается машиностроительный комплекс.
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