Российская промышленность стала расти быстрее — Мишустин

17:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Промышленное производство в России увеличивается, даже несмотря на санкции, и в последнее время этот рост ускорился, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на пленарном заседании международной промышленной выставки «Иннопром».

«Наша страна последовательно справляется со всеми вызовами. За последние четыре года промышленное производство увеличилось на 7%. При этом в текущем году позитивная динамика ускорилась. И это в условиях разрыва логистических цепочек и беспрецедентного санкционного давления», — указал глава российского кабмина.

Он обратил внимание, что промышленное производство в обрабатывающих отраслях в мае выросло на 12,8%. «Президентом была поставлена задача обеспечить увеличение объемов этого сектора, в том числе — его доли в валовом внутреннем продукте. Будем поступательно ее наращивать», — заверил Мишустин.

Премьер-министр отметил, что главным драйвером в этом случае остается машиностроительный комплекс.