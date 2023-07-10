Rheinmetall в ближайшие 3 месяца запустит завод по производству танков на Украине — CNN

18:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Немецкий концерн Rheinmetall, крупнейший в ФРГ производитель вооружений, в течение ближайших 12 недель откроет на Украине завод по производству танков и другой боевой техники. Об этом в понедельник сообщил телеканал CNN со ссылкой на интервью главы компании Армина Паппергера.

По его словам, Rheinmetall будет производить на предприятии вооружения совместно с украинской государственной компанией «Укроборонпром». Паппергер также сообщил, что компания будет обучать украинских военных техническому обслуживанию танков и другой бронетехники, произведенной на новом заводе. «Украинцы должны помогать себе сами — невозможно, чтобы им приходилось в ближайшие 10-20 лет постоянно ждать помощи от Европы или Америки», — приводит его слова CNN.

В марте сообщалось, что Rheinmetall ведет переговоры с Киевом о строительстве на территории Украины завода, который сможет выпускать до 400 новейших танков Panther (Panther KF51, «Пантера») в год.