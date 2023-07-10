Благодаря Росатому Минздрав разрешил лечить детей с раком щитовидки препаратом с эффективностью до 98%

18:45

Министерство здравоохранения РФ одобрило внесение изменений в инструкцию к радиофармпрепарату Натрия йодид, 131 I (раствор для приема внутрь) в части его применения для пациентов, не достигших 18 лет. Изменения были внесены по инициативе дивизиона «Технологии здоровья» госкорпорации «Росатом» и ФГБУ «НМИЦ радиологии» Минздрава России.

Согласно новой редакции радиофармпрепарат разрешено применять в терапевтических целях для лечения дифференцированного рака щитовидной железы, в том числе метастатического, не только у взрослых пациентов, но и у детей и подростков. Согласно справочнику «Злокачественные новообразования в России», ежегодно в нашей стране выявляется до трехсот случаев рака щитовидной железы у несовершеннолетних пациентов. До 80% из них нуждаются в применении радиойодтерапии.

Терапия препаратом Натрия йодид, 131 I успешно практикуется при лечении рака щитовидной железы у детей во всем мире с 40-х годов прошлого века и показывает уникальные результаты, рассказал заведующий отделением радиохирургического лечения открытыми радионуклидами МРНЦ им. А. Ф. Цыба – филиала ФГБУ «НМИЦ радиологии» Минздрава России, доктор медицинских наук Валерий Крылов. «Полного ответа на терапию удается добиться у 70% пациентов детского и подросткового возраста, имеющих отдаленные метастазы (чаще всего в легкие), и до 98% при раке щитовидной железы без отдаленных метастазов», – сообщил он.

По его словам, радиойодтерапия гораздо эффективнее для лечения детей, чем взрослых. «Течение заболевания напрямую связано со скоростью метаболизма, который существенно выше в детском возрасте, а, следовательно, и скорость опухолевой прогрессии в детском организме выше, – пояснил эксперт. – Но вместе с тем, чем интенсивнее метаболизм, тем эффективнее действует радиоактивный йод на опухолевую ткань. Изменения в инструкцию к препарату, внесенные по инициативе Росатома при поддержке Минздрава России, позволят ежегодно сохранять жизнь и здоровье сотням детей в нашей стране».

«Производственные мощности Росатома сегодня готовы на 100% удовлетворить потребности российской системы здравоохранения в препарате Натрия йодид, 131 I, – подчеркнула заместитель генерального директора по развитию фармацевтического бизнеса АО «РХК» Диана Кобесова. – Крайне важно, чтобы юные пациенты по всей нашей стране, от Калининграда до Владивостока, имели возможность сохранять и укреплять здоровье с помощью эффективного лечения, в том числе и с помощью радиофармпрепаратов. Со своей стороны, мы готовы увеличить объем поставок Натрия йодид, 131 I в медицинские учреждения России».

«Технологии здоровья» – дивизион, аккумулирующий экспертизу госкорпорации «Росатом» в области здравоохранения. Компания создана на базе предприятий и институтов Росатома с целью комплексного развития медицинских технологий в России и за рубежом. Дивизион «Технологии здоровья» развивается по четырем основным направлениям: комплексные решения для медицины; производство и поставка изотопной продукции (50 стран мира); оборудование для диагностики и терапии; решения для ионизирующей обработки продукции.

Дивизион является одним из ведущих российских производителей радиоизотопного диагностического и терапевтического препарата Натрия йодид, I-131 (раствор для приема внутрь). Избирательное накопление I-131 в щитовидной железе позволяет использовать препарат как с диагностической целью для определения функционального состояния и визуализации щитовидной железы методом радиометрии и сканирования, так и с терапевтической целью для лечения тиреотоксикоза, а также в лечении рака щитовидной железы, в том числе и отдаленных метастазов. Благодаря тому, что йод накапливается в организме человека исключительно в клетках щитовидной железы, действие радиофармпреапрата практически не распространяется на другие ткани.

Правительство и профильные ведомства работают над плановым обновлением мощностей отечественного здравоохранения, обеспечением полного суверенитета нашей страны в этой области. Как партнер государства в деле увеличения продолжительности и повышения качества жизни населения страны Росатом наращивает выпуск широкой линейки медицинского оборудования, радиофармпрепаратов, создает полностью импортонезависимую систему оказания медицинской помощи гражданам России при диагностике и лечении социально значимых заболеваний.